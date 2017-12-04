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Общество
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Украинские силовики 12 раз обстреляли ЛНР за сутки
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    Украинские силовики 12 раз обстреляли ЛНР за сутки

    8:59  4 Декабря 2017
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    Украинские силовики 12 раз обстреляли ЛНР за сутки

    Луганск, 4 декабря. Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.

    Как рассказали в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики, за прошедшие сутки киевские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли территорию республики, применив артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

    Отмечается, что огонь вели по территориям населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Калиновка, Калиново Борщеватое, Логвиново, а также Крутая Гора и Сокольники.

    По предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений нет. 

    Накануне Газета.ru писала, что ЛНР сообщила о 12 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки.

    Украинские силовики 12 раз обстреляли ЛНР за сутки

    Автор: Алия Садыкова
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    #всу #украина #обстрел #лнр
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