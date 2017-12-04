Украинские силовики 12 раз обстреляли ЛНР за сутки

Луганск, 4 декабря. Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.

Как рассказали в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики, за прошедшие сутки киевские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли территорию республики, применив артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что огонь вели по территориям населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Калиновка, Калиново Борщеватое, Логвиново, а также Крутая Гора и Сокольники.

По предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Накануне Газета.ru писала, что ЛНР сообщила о 12 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки.