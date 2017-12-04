Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Мощный снегопад парализовал Уфу: город встал в 9-балльных пробках
Россия
Строители установили все опоры автомобильной части Крымского моста
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Строители установили все опоры автомобильной части Крымского моста

    9:03  4 Декабря 2017
    1791

    Строители установили все опоры автомобильной части Крымского моста

    Севастополь, 4 декабря. В настоящее время строители завершили установку всех опор автомобильной части моста, который соединяет Крым и Таманский полуостров. В общей сложности автомобильную часть Крымского моста поддерживает 288 опор, 85 из которых находятся в морской акватории Азовского моря.

    В ближайших планах строителей моста — полностью соединить пролетные строения над морскими участками до конца 2017 года. Рабочие уже приступили к укладке асфальта на готовой части моста.

    «Со стороны Тамани остался один пролет, и такой же объем работ со стороны Керчи», — приводит ТАСС слова гендиректора подрядчика строительства Крымского моста Леонида Рыженькина.

    Строители установили все опоры автомобильной части Крымского моста

    Как рассказал Рыженькин, приблизительно 15–20 декабря должно быть завершено соединение частей моста, строящихся с керченской и таманской стороны. После этого строителям предстоят масштабные работы по завершению обустройства автомобильной части моста: автомобильную часть необходимо будет полностью заасфальтировать, обеспечить всеми инженерными сетями и обустроить дорожное хозяйство — знаки, указатели, разметку.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть