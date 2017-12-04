Строители установили все опоры автомобильной части Крымского моста

Севастополь, 4 декабря. В настоящее время строители завершили установку всех опор автомобильной части моста, который соединяет Крым и Таманский полуостров. В общей сложности автомобильную часть Крымского моста поддерживает 288 опор, 85 из которых находятся в морской акватории Азовского моря.

В ближайших планах строителей моста — полностью соединить пролетные строения над морскими участками до конца 2017 года. Рабочие уже приступили к укладке асфальта на готовой части моста.

«Со стороны Тамани остался один пролет, и такой же объем работ со стороны Керчи», — приводит ТАСС слова гендиректора подрядчика строительства Крымского моста Леонида Рыженькина.

Как рассказал Рыженькин, приблизительно 15–20 декабря должно быть завершено соединение частей моста, строящихся с керченской и таманской стороны. После этого строителям предстоят масштабные работы по завершению обустройства автомобильной части моста: автомобильную часть необходимо будет полностью заасфальтировать, обеспечить всеми инженерными сетями и обустроить дорожное хозяйство — знаки, указатели, разметку.