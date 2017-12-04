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Происшествия
Школьница погибла под поездом в Кемерово, не услышав его
Происшествия
Школьница погибла под поездом в Кемерово, не услышав его
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    Школьница погибла под поездом в Кемерово, не услышав его

    8:46  4 Декабря 2017
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    Школьница погибла под поездом в Кемерово, не услышав его

    Кемерово, 4 декабря. Кемеровские следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летней девочки на железнодорожных путях. Как стало известно ФАН, трагедия произошла на станции Анжерская Западно-Сибирской железной дороги. В ходе доследственной проверки будет установлена точная причина ЧП.

    По предварительной версии, школьница решила перейти пути в неположенном месте, слушая громкую музыку в наушниках.

    Грузовой поезд она не заметила, а подаваемые машинистом звуковые сигналы не услышала. Наезда избежать не удалось, от полученных травм она погибла на месте.

    По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

    Ранее Газета.ru сообщала, что поезд переехал пожилую женщину в Апатитах.

    Школьница погибла под поездом в Кемерово, не услышав его

    Автор: Алия Садыкова
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