Школьница погибла под поездом в Кемерово, не услышав его
Кемерово, 4 декабря. Кемеровские следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летней девочки на железнодорожных путях. Как стало известно ФАН, трагедия произошла на станции Анжерская Западно-Сибирской железной дороги. В ходе доследственной проверки будет установлена точная причина ЧП.
По предварительной версии, школьница решила перейти пути в неположенном месте, слушая громкую музыку в наушниках.
Грузовой поезд она не заметила, а подаваемые машинистом звуковые сигналы не услышала. Наезда избежать не удалось, от полученных травм она погибла на месте.
По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Ранее Газета.ru сообщала, что поезд переехал пожилую женщину в Апатитах.