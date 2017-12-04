Соловьев заявил, что хотел бы отправить сына воевать в Афганистан и Сирию

Москва, 04 декабря. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1» заявил, хотел бы отправить сына воевать в Афганистан и Сирию.

«Я считаю, что в свое время был ошибкой вывод советских войск из Афганистана. Я бы послал туда своего сына, да и я туда пытался поехать сам», — заявил Соловьев, отвечая оппоненту.

Кроме того, переходя к теме военного конфликта в Сирийской арабской республике, телеведущий заявил буквально следующее: «Своих детей я бы и в Сирию отправил», добавив, что отправил бы не с камерой и микрофоном, а с автоматом.

Добавим, что также в ночном эфире телеканала «Россия 1» политолог Сергей Судаков рассказал, как Соединенные Штаты Америки «на ходу» меняют политику по Сирии и Украине.

