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Общество
Соловьев заявил, что хотел бы отправить сына воевать в Афганистан и Сирию
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    Соловьев заявил, что хотел бы отправить сына воевать в Афганистан и Сирию

    8:41  4 Декабря 2017
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    Соловьев заявил, что хотел бы отправить сына воевать в Афганистан и Сирию

    Москва, 04 декабря. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1» заявил, хотел бы отправить сына воевать в Афганистан и Сирию.

    «Я считаю, что в свое время был ошибкой вывод советских войск из Афганистана. Я бы послал туда своего сына, да и я туда пытался поехать сам», — заявил Соловьев, отвечая оппоненту.

    Кроме того, переходя к теме военного конфликта в Сирийской арабской республике, телеведущий заявил буквально следующее: «Своих детей я бы и в Сирию отправил», добавив, что отправил бы не с камерой и микрофоном, а с автоматом.

    Добавим, что также в ночном эфире телеканала «Россия 1» политолог Сергей Судаков рассказал, как Соединенные Штаты Америки «на ходу» меняют политику по Сирии и Украине.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сирия #афганистан #владимир соловьев
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