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Экономика
Назван самый быстро развивающийся регион в России
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    Назван самый быстро развивающийся регион в России

    8:39  4 Декабря 2017
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    Назван самый быстро развивающийся регион в России

    Москва, 4 декабря. Еврейская автономная область стала лидером среди регионов по росту промышленного производства России.

    Как рассказали в Минвостокразвития РФ, за десять месяцев 2017 года промышленное производство в ЕАО выросло на 47,5%.

    Как передает телеканал «360», показатели выше значений других регионов не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране в целом. При этом, рост зафиксировали и в других отраслях экономики. К примеру, рост в сфере сельского хозяйства составил 121,6%, в строительстве — 68,9%.

    В семь раз выросли добывающие отрасли, благодаря запуску в 2016 году горно-обогатительного комбината.

    Назван самый быстро развивающийся регион в России

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #экономика #регион
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