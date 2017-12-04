Назван самый быстро развивающийся регион в России

Москва, 4 декабря. Еврейская автономная область стала лидером среди регионов по росту промышленного производства России.

Как рассказали в Минвостокразвития РФ, за десять месяцев 2017 года промышленное производство в ЕАО выросло на 47,5%.

Как передает телеканал «360», показатели выше значений других регионов не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране в целом. При этом, рост зафиксировали и в других отраслях экономики. К примеру, рост в сфере сельского хозяйства составил 121,6%, в строительстве — 68,9%.

В семь раз выросли добывающие отрасли, благодаря запуску в 2016 году горно-обогатительного комбината.