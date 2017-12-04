Какофония звуков: строители Крымского моста рассказали об отношении к выпадам Киева

Севастополь, 4 декабря. Строители Крымского моста не обращают никакого внимания на агрессивные выпады со стороны украинского руководства. Об этом рассказал руководитель ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Он подчеркнул, что специалисты больше увлечены строительным процессом, нежели нападками со стороны Киева.

«Мы больше увлечены какофонией звуков, которые создаются от строительной техники, работы механизмов и людей. Мы увлечены стройкой», — передает слова Новикова «РИА Новости».

Он также отметил, что все работники четко понимают, какая на них возложена ответственность, поэтому заняты исключительно стройкой.

Накануне глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести дополнительные антироссийские ограничения, чтобы прекратить строительство моста через Керченский пролив.

Напомним, Крымский мост, который соединит полуостров с материковой частью России, будет самым протяженным в стране — его длина составит 19 километров.