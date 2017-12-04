Российские банки начали чаще выдавать кредиты пенсионерам

Москва, 4 декабря. Российские кредитные организации пересматривают свою политику в отношении выдачи кредитов пенсионерам.

Как пишет газета «Известия», доля пожилых людей, которые являются заемщиками, с 2014 года выросла почти на 4%. Сейчас эта цифра составляет 16% граждан, от числа всех, кто оформил кредит.

По словам управляющего директора «Бинбанка» Дмитрия Гузнера,эта тенденция связана с тем, что пенсионеры отличаются очень дисциплинированным поведением.