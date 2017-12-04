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Экономика
Российские банки начали чаще выдавать кредиты пенсионерам
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    Российские банки начали чаще выдавать кредиты пенсионерам

    8:29  4 Декабря 2017
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    Российские банки начали чаще выдавать кредиты пенсионерам

    Москва, 4 декабря. Российские кредитные организации пересматривают свою политику в отношении выдачи кредитов пенсионерам.

    Как пишет газета «Известия», доля пожилых людей, которые являются заемщиками, с 2014 года выросла почти на 4%. Сейчас эта цифра составляет 16% граждан, от числа всех, кто оформил кредит.

    По словам управляющего директора «Бинбанка» Дмитрия Гузнера,эта тенденция связана с тем, что пенсионеры отличаются очень дисциплинированным поведением. 

    Российские банки начали чаще выдавать кредиты пенсионерам

    Автор: Алия Садыкова
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    #пенсионер #банк
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