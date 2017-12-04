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Политолог рассказал, как США «на ходу» меняют политику по Сирии и Украине
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    Политолог рассказал, как США «на ходу» меняют политику по Сирии и Украине

    8:25  4 Декабря 2017
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    Политолог рассказал, как США «на ходу» меняют политику по Сирии и Украине

    Москва, 04 декабря. Политолог Сергей Судаков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, как США «на ходу» меняют политику по Сирии и Украине.

    «Мы видим, что внешняя политика Соединенных Штатов Америки перестала играть по определенным правилам. США постоянно меняют их, что называется во время игры – прямо на ходу!», — заявил член-корреспондент Академии военных наук.

    «По большому счету они делают два шага, а потом думают куда пойти — направо или налево. Это происходит и с Европой, и с Украиной, и с Сирией, и с Ближним Востоком», — добавил Сергей Судаков.

    Политолог рассказал, как США «на ходу» меняют политику по Сирии и Украине

    Напомним, что ранее в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский рассказал, что причиной войн в мире является желание американцев много есть.

    Кроме того, председатель Либерально-демократической партии России назвал бывшего советника президента США Дональда Трампа - генерала Майкла Флинна трусом и размазней.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сша #сирия #украина #сергей судаков
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