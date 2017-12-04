Политолог рассказал, как США «на ходу» меняют политику по Сирии и Украине

Москва, 04 декабря. Политолог Сергей Судаков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, как США «на ходу» меняют политику по Сирии и Украине.

«Мы видим, что внешняя политика Соединенных Штатов Америки перестала играть по определенным правилам. США постоянно меняют их, что называется во время игры – прямо на ходу!», — заявил член-корреспондент Академии военных наук.

«По большому счету они делают два шага, а потом думают куда пойти — направо или налево. Это происходит и с Европой, и с Украиной, и с Сирией, и с Ближним Востоком», — добавил Сергей Судаков.

Напомним, что ранее в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский рассказал, что причиной войн в мире является желание американцев много есть.

Кроме того, председатель Либерально-демократической партии России назвал бывшего советника президента США Дональда Трампа - генерала Майкла Флинна трусом и размазней.