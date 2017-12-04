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Экономика
Nissan собирается выпустить новый электрический седан в 2019 году
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    Nissan собирается выпустить новый электрический седан в 2019 году

    8:33  4 Декабря 2017
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    Nissan собирается выпустить новый электрический седан в 2019 году

    Токио, 4 декабря. Японский автомобильный концерн Nissan планирует выпустить первый четырехдверный электрический седан. Об этом рассказал топ-менеджер представительства концерна в Соединенных Штатах Майкл Банс. 

    По его словам, боссы автомобильного гиганта считают, что в модельном ряду Nissan достаточно внедорожников и кроссоверов, поэтому было принято решение разнообразить ассортимент чем-нибудь новым, пишет «Инфореактор»

    Как отметил Банс, руководство компании считает, что это «перспективное направление». 

    Кроме того, топ-менеджер добавил, что для электрических моделей на базе Nissan больше как раз подойдут седаны.

    Планируется, что первое электрическое транспортное средство появится на рынке через два года.

    Nissan собирается выпустить новый электрический седан в 2019 году

    Как сообщала ранее «Газета.Ru», электрокар Nissan Leaf в будущем появится на российском рынке.

    Автор: Дана Балан
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    #автомобили #nissan #электрокар #седан
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