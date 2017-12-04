Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Украинские силовики 12 раз обстреляли ЛНР за сутки
Происшествия
Американский подросток сознался в совращении 50 детей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американский подросток сознался в совращении 50 детей

    8:19  4 Декабря 2017
    42

    Американский подросток сознался в совращении 50 детей

    Риверсайд (Калифорния, США), 4 декабря. Американка привела своего 18-летнего сына Джозефа Бостона в полицию города Риверсайд после того, как юноша признался в домогательствах к малолетним мальчикам. Об этом сообщила калифорнийская полиция на странице социальной сети Facebook. 

    По имеющимся данным, молодой человек позвонил своей матери и сообщил об изнасиловании двоих мальчиков в возрасте восьми и четырех лет в гостинице, где на тот момент находилась семья подозреваемого. После этого женщина приняла решение отвезти сына в полицию, передает АиФ.

    На допросе Джозеф Бостон признался в полсотни случаях домогательств к детям, которые он совершал на протяжении 10 лет. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #подросток #домогательства
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть