Американский подросток сознался в совращении 50 детей

Риверсайд (Калифорния, США), 4 декабря. Американка привела своего 18-летнего сына Джозефа Бостона в полицию города Риверсайд после того, как юноша признался в домогательствах к малолетним мальчикам. Об этом сообщила калифорнийская полиция на странице социальной сети Facebook.

По имеющимся данным, молодой человек позвонил своей матери и сообщил об изнасиловании двоих мальчиков в возрасте восьми и четырех лет в гостинице, где на тот момент находилась семья подозреваемого. После этого женщина приняла решение отвезти сына в полицию, передает АиФ.

На допросе Джозеф Бостон признался в полсотни случаях домогательств к детям, которые он совершал на протяжении 10 лет.