Пользователи iPhone X по всему миру столкнулись со сбоем Face ID

Вашингтон, 4 декабря. Владельцы новинки Apple по всему миру жалуются на неработающий сканер распознавания лиц Face ID в операционной системе iOS 11.2.

Владельцы iPhone X начали жаловаться на проблему 3 декабря. При этом, по данным западных СМИ, неполадки коснулись лишь части пользователей устройства.

Для устранения ошибки хозяева «яблочных» гаджетов советуют перезагрузить смартфон, либо сбросить все настройки.

Как ранее писала Газета.ru, накануне владельцы устройств Apple, на которых установлена операционная система iOS 11.1.2, жаловались на постоянную перезагрузку гаджетов.