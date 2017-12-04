Производства РФ ждут рекордного за 10 лет спроса на свою продукцию

Москва, 04 декабря. Ожидания спроса в российской промышленности в ноябре текущего года достигли максимума с мая 2008-го.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на доклад Института Гайдара, ожидания достигли максимума впервые после экономических кризисов 2009 и 2014–15 годов. Эксперты объясняют это предпраздничным сезоном.

Все дело в том, что производства в преддверии новогодних праздников выпускают большее количество товаров, надеясь на высокий спрос, как со стороны компаний, так и конечных потребителей.

Кроме того, как говорится в подготовленном докладе, определенный всплеск активности зачастую бывает в строительстве, ввиду того, что к концу года традиционно сдается больше жилья.

