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Экономика
Производства РФ ждут рекордного за 10 лет спроса на свою продукцию
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    Производства РФ ждут рекордного за 10 лет спроса на свою продукцию

    8:04  4 Декабря 2017
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    Производства РФ ждут рекордного за 10 лет спроса на свою продукцию

    Москва, 04 декабря. Ожидания спроса в российской промышленности в ноябре текущего года достигли максимума с мая 2008-го.

    Как сообщают «Известия», ссылаясь на доклад Института Гайдара, ожидания достигли максимума впервые после экономических кризисов 2009 и 2014–15 годов. Эксперты объясняют это предпраздничным сезоном.

    Все дело в том, что производства в преддверии новогодних праздников выпускают большее количество товаров, надеясь на высокий спрос, как со стороны компаний, так и конечных потребителей.

    Кроме того, как говорится в подготовленном докладе, определенный всплеск активности зачастую бывает в строительстве, ввиду того, что к концу года традиционно сдается больше жилья.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #экономика #производство
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