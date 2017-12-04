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В конгрессе США предложили построить «подземные бункеры» в Сирии
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    В конгрессе США предложили построить «подземные бункеры» в Сирии

    8:27  4 Декабря 2017
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    В конгрессе США предложили построить «подземные бункеры» в Сирии

    Вашингтон, 4 декабря. Американский конгрессмен Брендан Бойл выступил с предложением построить в Сирии «подземные укрепленные сооружения», которые могли бы использоваться для защиты «мирного населения» и медицинских работников от ВКС РФ. Свои заявления политик подкрепил данными зависимы от Запада правозащитных организаций, утверждая, что российская и сирийская боевая авиация наносили удары по медицинским учреждениям «для максимального увеличения числа жертв».

    В заявлении представителя Демократической партии США указано, что в течение шести лет в Сирии произошло «более 400 нападений на госпитали», в результате которых пострадали около 800 человек — однако не указано, кто стоял за этими нападениями. Между тем, как отмечает RT, эти цифры хорошо соотносятся с данными, озвученными командованием международной коалиции во главе с США — там признали, что от ударов коалиции в Сирии погиб 801 мирный житель; медицинские учреждения, также неоднократно становились целью ВВС США и коалиции.

    В конгрессе США предложили построить «подземные бункеры» в Сирии

    По мнению опрошенных экспертов, такое предложение является частью информационной войны и нацелено на создание препятствий к мирному урегулированию.

    «Это реакция раздражения на подписанную в Дананге декларацию Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас трудно сказать, будут строить бункер или нет», — отметил руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о новых ударах по террористам запрещенного в России «Исламского государства»,1 нанесенным стратегическими бомбардировщиками ВКС РФ. Целями ударов стали склады и пункты снабжения в районе города Дейр-эз-Зор.

    В конгрессе США предложили построить «подземные бункеры» в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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