В конгрессе США предложили построить «подземные бункеры» в Сирии

Вашингтон, 4 декабря. Американский конгрессмен Брендан Бойл выступил с предложением построить в Сирии «подземные укрепленные сооружения», которые могли бы использоваться для защиты «мирного населения» и медицинских работников от ВКС РФ. Свои заявления политик подкрепил данными зависимы от Запада правозащитных организаций, утверждая, что российская и сирийская боевая авиация наносили удары по медицинским учреждениям «для максимального увеличения числа жертв».

В заявлении представителя Демократической партии США указано, что в течение шести лет в Сирии произошло «более 400 нападений на госпитали», в результате которых пострадали около 800 человек — однако не указано, кто стоял за этими нападениями. Между тем, как отмечает RT, эти цифры хорошо соотносятся с данными, озвученными командованием международной коалиции во главе с США — там признали, что от ударов коалиции в Сирии погиб 801 мирный житель; медицинские учреждения, также неоднократно становились целью ВВС США и коалиции.

По мнению опрошенных экспертов, такое предложение является частью информационной войны и нацелено на создание препятствий к мирному урегулированию.

«Это реакция раздражения на подписанную в Дананге декларацию Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас трудно сказать, будут строить бункер или нет», — отметил руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

Ранее «Газета.ru» сообщала о новых ударах по террористам запрещенного в России «Исламского государства»,1 нанесенным стратегическими бомбардировщиками ВКС РФ. Целями ударов стали склады и пункты снабжения в районе города Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.