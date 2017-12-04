Форвард ЦСКА Клайберн: На первом месте у меня интересы команды

Москва, 4 декабря. Форвард столичного ЦСКА Уилл Клайберн стал одним из ключевых игроков армейцев. В первых десяти турах престижнейшего баскетбольного турнира баскетболист набирает более 10 очков.

Американский форвард отметил, что много трудится для того, чтобы в каждом матче помогать армейцам.

«Я много работаю для этого, полностью выкладываюсь на тренировках. К тому же партнеры и тренеры помогли мне очень быстро адаптироваться в команде. Я счастлив, что все складывается именно так, но на первом месте у меня интересы команды», — рассказал Клайберн.

27-летний игрок также добавил, что московский ЦСКА — большой клуб, цвета которого он рад защищать, пишут «Известия».

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», Клайберн перебрался в российскую столицу из баскетбольного клуба «Дарушафака», в составе которой он впервые выступил в Евролиге.