На МКС в условиях невесомости космонавты приготовили пиццу

Москва, 04 декабря. Экипаж Международной космической станции приготовил пиццу в условиях невесомости.

Как сообщает телеканал «360», идея о столь необычном эксперименте была высказана во время одного из сеансов связи с Землей, когда космонавт Паоло Несполи рассказал о том, что скучает по национально кухне.

После этого на Международную космическую станцию были доставлены все ингредиенты, а непосредственно процесс приготовления пиццы в условиях невесомости опубликовал в Twirtter астронавт Рэнди Брезник.