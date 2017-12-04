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Общество
На МКС в условиях невесомости космонавты приготовили пиццу
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    На МКС в условиях невесомости космонавты приготовили пиццу

    7:47  4 Декабря 2017
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    На МКС в условиях невесомости космонавты приготовили пиццу

    Москва, 04 декабря. Экипаж Международной космической станции приготовил пиццу в условиях невесомости.

    Как сообщает телеканал «360», идея о столь необычном эксперименте была высказана во время одного из сеансов связи с Землей, когда космонавт Паоло Несполи рассказал о том, что скучает по национально кухне.

    После этого на Международную космическую станцию были доставлены все ингредиенты, а непосредственно процесс приготовления пиццы в условиях невесомости опубликовал в Twirtter астронавт Рэнди Брезник.

     

    Автор: Константин Терехов
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    #мкс
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