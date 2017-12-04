На МКС в условиях невесомости космонавты приготовили пиццу
Москва, 04 декабря. Экипаж Международной космической станции приготовил пиццу в условиях невесомости.
Как сообщает телеканал «360», идея о столь необычном эксперименте была высказана во время одного из сеансов связи с Землей, когда космонавт Паоло Несполи рассказал о том, что скучает по национально кухне.
После этого на Международную космическую станцию были доставлены все ингредиенты, а непосредственно процесс приготовления пиццы в условиях невесомости опубликовал в Twirtter астронавт Рэнди Брезник.
Pizza delivery to @space_station! Our Expedition 53 crew had a blast channeling our inner chef by building #tasty pizzas for movie night. Whose pizza looks the tastiest? pic.twitter.com/qCVdi3qHYW— Randy Bresnik (@AstroKomrade) December 2, 2017