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Спорт
Эксперты рассказали, почему Родченков и Степанов очерняют российских спортсменов
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    Эксперты рассказали, почему Родченков и Степанов очерняют российских спортсменов

    7:44  4 Декабря 2017
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    Эксперты рассказали, почему Родченков и Степанов очерняют российских спортсменов

    Москва, 4 декабря. Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов и президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировали резкие заявления осведомителей Всемирного антидопингового комитета в преддверии заседания исполкома Международного олимпийского комитета.

    Как пишет газета «Известия», ранее экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал очередное интервью американским СМИ, в котором продолжил развивать тему допинговоговых махинаций на Олимпийских играх в Сочи. Также было опубликовано письмо еще одного информатора WADA — экс-сотрудника РУСАДА Виталия Степанова, который призвал МОК отстранить всю сборную РФ от Пхенчхана-2018.

    По мнению Кравцова, Родченков пытается подогреть ситуацию с российскими спортсменами перед исполкомом МОК, на котором решается судьба олимпийцев РФ. Он назвал это «спланированной акцией, на которую адекватные люди не должны реагировать».  

    По мнению Шляхтина, обвинения осведомителей WADA носят «огульный характер». Он также объяснил, что Родченкова не должны принимать ключевым свидетелем, так как его слова бездоказательны.

    Эксперты рассказали, почему Родченков и Степанов очерняют российских спортсменов

    Автор: Алия Садыкова
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    #мок #родченков
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