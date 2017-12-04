Легендарный английский голкипер назвал одну из проблем сборной России перед ЧМ-2018

Москва, 4 декабря. Сборной России по футболу по итогам жеребьевки, прошедшей в минувшие выходные, достались в соперники команды Уругвая, Саудовской Аравии и Египта. Эксперты разделились на два лагеря: одни считают, что выход из группы у россиян «в кармане», другие призывают не радоваться преждевременно.

По словам легендарного английского голкипера Гордона Бэнкса, России достались не самые сложные соперники.

«Все три соперника для России вполне проходимые, но у вашей команды та же проблема, что у Англии, — недооценка противника», — подчеркнул экс-вратарь.

Бэнкс отметил, что российским футболистам необходимо избежать этого фактора (недооценки — Прим.ред.), тогда у них все получится, пишут «Известия».

«Если России удастся этого избежать, она может повторить успехи своих предшественников времен Льва Яшина. Это возможно, если Россия выйдет с первого места в группе», — считает Бэнкс.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», 1 декабря в Кремле состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года, в которой принимал участие президент России Владимир Путин.

Владимир Путин. Биография