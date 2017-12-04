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Спорт
Легендарный английский голкипер назвал одну из проблем сборной России перед ЧМ-2018
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    Легендарный английский голкипер назвал одну из проблем сборной России перед ЧМ-2018

    7:46  4 Декабря 2017
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    Легендарный английский голкипер назвал одну из проблем сборной России перед ЧМ-2018

    Москва, 4 декабря. Сборной России по футболу по итогам жеребьевки, прошедшей в минувшие выходные, достались в соперники команды Уругвая, Саудовской Аравии и Египта. Эксперты разделились на два лагеря: одни считают, что выход из группы у россиян «в кармане», другие призывают не радоваться преждевременно.

    По словам легендарного английского голкипера Гордона Бэнкса, России достались не самые сложные соперники.

    «Все три соперника для России вполне проходимые, но у вашей команды та же проблема, что у Англии, — недооценка противника», — подчеркнул экс-вратарь. 

    Бэнкс отметил, что российским футболистам необходимо избежать этого фактора (недооценки — Прим.ред.), тогда у них все получится, пишут «Известия»

    Легендарный английский голкипер назвал одну из проблем сборной России перед ЧМ-2018

    «Если России удастся этого избежать, она может повторить успехи своих предшественников времен Льва Яшина. Это возможно, если Россия выйдет с первого места в группе», — считает Бэнкс. 

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», 1 декабря в Кремле состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года, в которой принимал участие президент России Владимир Путин. 

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    Автор: Дана Балан
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    #футбол #чм-2018 #яшин #бэнкс
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