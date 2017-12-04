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Политика
Эксперт рассказал, что получит Меркель, заблокировав «Северный поток — 2»
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    Эксперт рассказал, что получит Меркель, заблокировав «Северный поток — 2»

    7:49  4 Декабря 2017
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    Эксперт рассказал, что получит Меркель, заблокировав «Северный поток — 2»

    Москва, 4 декабря. В настоящее время проект трубопровода «Северный поток — 2» оказался под атакой со стороны США — в Европе в качестве проводника американских интересов выступил экс-генсек НАТО Андерс фог Расмуссен, который объявил строящийся трубопровод «ловушкой Путина», которая позволит сохранить зависимость Европы от российского газа, исключив при этом Украину из транзитных процессов.

    Германскому канцлеру Ангеле Меркель в очень непростых внутриполитических условиях придется сделать выбор — обеспечить с помощью своего влияния достройку «Северного потока — 2» — или же отвернуться от российского предложения и закупать сжиженный газ в США, рискуя непредвиденными политическими и экономическими последствиями.

    «Действительно сейчас началась атака на газопровод «Северный поток-2» со стороны США. США усилили давление на Европу через различные институты», — считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

    Эксперт рассказал, что получит Меркель, заблокировав «Северный поток — 2»

    По словам экономиста, следует ожидать, что экономическое давление на Германию будет усиливаться — «особенно на фоне готовящейся российской предвыборной кампании», заявил Исаев в беседе с изданием «Экономика сегодня».

    Меркель, подчеркнул экономист, рано или поздно придется выразить свою позицию по «Северному потоку — 2», причем до того, как Германия скажет четкое «нет», строительство трубопровода будет продолжаться — немецкий и европейский бизнес совершенно не готов жертвовать своими вложениями ради «высоких» политических интересов.

    «Заявление Меркель продемонстрирует вектор Германии в международной политике — либо проамериканский, либо направленный на создание суверенной Германии, в том числе в союзе с Китаем и РФ», — отметил Исаев.

    Потребность немецких потребителей в газе может сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый танкерами из США. Насколько такое предложение может прийтись по вкусу немецкому бизнесу, пока неясно.

    Эксперт рассказал, что получит Меркель, заблокировав «Северный поток — 2»

    Ранее, напомним, Ura.ru сообщало о том, что датский парламент единогласно одобрил законопроект, который позволяет запретить строительство газопровода в территориальных водах страны. А «Газета.ru» отмечала, что интересы украинского «Нафтогаза», нацеленные на то, чтобы не допустить создания трубопровода, лоббирует американская консалтинговая компания Yorktown Solutions.

    Автор: Валентин Меликов
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    #меркель #расмуссен
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