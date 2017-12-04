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Спорт
Эксперт оценил игру «Локомотива» в текущем сезоне
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    Эксперт оценил игру «Локомотива» в текущем сезоне

    7:32  4 Декабря 2017
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    Эксперт оценил игру «Локомотива» в текущем сезоне

    Москва, 4 декабря. Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру столичного «Локомотива», а также отметил фантастический прогресс перуанского футболиста Джефферсона Фарфана. 

    По словам экс-футболиста, наставник железнодорожников Юрий Семин способен сплотить коллектив и придать уверенности футболистам, передает RT.

    «Локомотив» сейчас — действительно единая команда, как на поле, так и в раздевалке. Железнодорожники играют с душой, эмоционально, и такой футбол не может не нравиться», — отметил Булыкин. 

    Кроме того, специалист отметил прогресс перуанского вингера, который практически в каждом матче записывает в свой актив голы и передачи. 

    Булыкин напомнил, что Фарфан в начале сезона находился не в самой идеальной форме, отметив, что именно российский специалист Семин «нашел к нему ключ».

    «Теперь мы видим на поле совсем другого Фарфана, который и в 33 года является лидером не только в «Локо», но и в своей сборной», — подытожил эксперт. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #локомотив #булыкин #семин #фарфан
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