Эксперт оценил игру «Локомотива» в текущем сезоне
Москва, 4 декабря. Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру столичного «Локомотива», а также отметил фантастический прогресс перуанского футболиста Джефферсона Фарфана.
По словам экс-футболиста, наставник железнодорожников Юрий Семин способен сплотить коллектив и придать уверенности футболистам, передает RT.
«Локомотив» сейчас — действительно единая команда, как на поле, так и в раздевалке. Железнодорожники играют с душой, эмоционально, и такой футбол не может не нравиться», — отметил Булыкин.
Кроме того, специалист отметил прогресс перуанского вингера, который практически в каждом матче записывает в свой актив голы и передачи.
Булыкин напомнил, что Фарфан в начале сезона находился не в самой идеальной форме, отметив, что именно российский специалист Семин «нашел к нему ключ».
«Теперь мы видим на поле совсем другого Фарфана, который и в 33 года является лидером не только в «Локо», но и в своей сборной», — подытожил эксперт.