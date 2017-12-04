Эксперт оценил игру «Локомотива» в текущем сезоне

Москва, 4 декабря. Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру столичного «Локомотива», а также отметил фантастический прогресс перуанского футболиста Джефферсона Фарфана.

По словам экс-футболиста, наставник железнодорожников Юрий Семин способен сплотить коллектив и придать уверенности футболистам, передает RT.

«Локомотив» сейчас — действительно единая команда, как на поле, так и в раздевалке. Железнодорожники играют с душой, эмоционально, и такой футбол не может не нравиться», — отметил Булыкин.

Кроме того, специалист отметил прогресс перуанского вингера, который практически в каждом матче записывает в свой актив голы и передачи.

Булыкин напомнил, что Фарфан в начале сезона находился не в самой идеальной форме, отметив, что именно российский специалист Семин «нашел к нему ключ».