Мутко прокомментировал данные о дневниках Родченкова в США

Москва, 4 декабря. Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал информацию о дневниках руководителя Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, которые были признаны организацией главными доказательствами якобы поддержки Россией допинга на государственном уровне.

Как заявил Мутко в эфире телекомпании «НТВ», это дело выглядит смешным. Он отметил, согласно словам Родченкова, он жил рядом с Мутко всю Олимпиаду и вместе «коктейли изобретал».

Мутко выразил уверенность, что дневники были написаны за шесть месяцев пребывания в Соединенных Штатах Америки, а также редактированы службами в США. Он также подчеркнул, что дневники подгоняются под некие факты.

Он также напомнил, что во время Олимпиады работали 22 иностранца в лаборатории и 19 иностранных допинг-офицеров. Мутко добавил, что, по словам Родченкова, все они были коррумпированы.