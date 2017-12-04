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Спорт
Мутко прокомментировал данные о дневниках Родченкова в США
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    Мутко прокомментировал данные о дневниках Родченкова в США

    7:37  4 Декабря 2017
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    Мутко прокомментировал данные о дневниках Родченкова в США

    Москва, 4 декабря. Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал информацию о дневниках руководителя Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, которые были признаны организацией главными доказательствами якобы поддержки Россией допинга на государственном уровне.

    Как заявил Мутко в эфире телекомпании «НТВ», это дело выглядит смешным. Он отметил, согласно словам Родченкова, он жил рядом с Мутко всю Олимпиаду и вместе «коктейли изобретал».

    Мутко выразил уверенность, что дневники были написаны за шесть месяцев пребывания в Соединенных Штатах Америки, а также редактированы службами в США. Он также подчеркнул, что дневники подгоняются под некие факты.

    Он также напомнил, что во время Олимпиады работали 22 иностранца в лаборатории и 19 иностранных допинг-офицеров. Мутко добавил, что, по словам Родченкова, все они были коррумпированы.

    Мутко прокомментировал данные о дневниках Родченкова в США

    Автор: Алия Садыкова
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