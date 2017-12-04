Информацию о льготах россиян запишут на банковские карты

Москва, 4 декабря. Идентификаторы граждан Российской Федерации с данными об установленных для них льготах предлагают регистрировать на банковских или сим-картах.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на близкий к Банку России источник, над вопросом о введении идентификации работает ассоциация «Финтех» при Центральном Банке РФ. Россияне смогут воспользоваться идентификаторами для получения скидок в магазинах и аптечных киосках.

Данная разработка призвана заменить разные льготные удостоверения, которые традиционно просят предъявить при покупке товаров, отметил источник.

Согласно информации собеседника, на данный момент решается вопрос о том, куда лучше записывать данную информацию — на карты банковских учреждений или же мобильных операторов.

Как отметили в пресс-службе российского регулятора, шанс использования единого идентификатора или другого механизма цифровой идентификации для оперативного и комфортного получения услуг гражданами на сегодняшний день прорабатывается.