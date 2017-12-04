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Общество
Информацию о льготах россиян запишут на банковские карты
Общество
Информацию о льготах россиян запишут на банковские карты
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    Информацию о льготах россиян запишут на банковские карты

    7:13  4 Декабря 2017
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    Информацию о льготах россиян запишут на банковские карты

    Москва, 4 декабря. Идентификаторы граждан Российской Федерации с данными об установленных для них льготах предлагают регистрировать на банковских или сим-картах.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на близкий к Банку России источник, над вопросом о введении идентификации работает ассоциация «Финтех» при Центральном Банке РФ. Россияне смогут воспользоваться идентификаторами для получения скидок в магазинах и аптечных киосках. 

    Информацию о льготах россиян запишут на банковские карты

    Данная разработка призвана заменить разные льготные удостоверения, которые традиционно просят предъявить при покупке товаров, отметил источник.

    Согласно информации собеседника, на данный момент решается вопрос о том, куда лучше записывать данную информацию — на карты банковских учреждений или же мобильных операторов.

    Информацию о льготах россиян запишут на банковские карты

    Как отметили в пресс-службе российского регулятора, шанс использования единого идентификатора или другого механизма цифровой идентификации для оперативного и комфортного получения услуг гражданами на сегодняшний день прорабатывается.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #центробанк рф #идентификациия #банковские карты
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