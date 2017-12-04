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Политика
Западные СМИ объяснили, почему референдум не повлияет на вступление Украины в ЕС и НАТО
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    Западные СМИ объяснили, почему референдум не повлияет на вступление Украины в ЕС и НАТО

    6:58  4 Декабря 2017
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    Западные СМИ объяснили, почему референдум не повлияет на вступление Украины в ЕС и НАТО

    Москва, 4 декабря. Какими бы не были итоги референдума о членстве Украины в ЕС и НАТО, вступление государства в эти союзы маловероятно, пишет западная пресса.

    Как передает RT, ссылаясь на статью в Daily Express, эксперты уверены, что членство страны в ЕС и НАТО маловероятно из-за неразрешенных территориальных конфликтов на Украине и внутренних проблем ЕС.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о проведении голосования по вопросу вступления страны в ЕС и НАТО. При этом он добавил, что государство нуждается в «евроатлантической интеграции». Лидер Украины не объявил дату референдума и сказал, что его можно ждать «в обозримом будущем».

    Как считают эксперты британского издания, членство Киева в ЕС маловероятно и из-за того, что Брюссель сталкивается с рядом внутренних проблем.  По их словам, лидеры европейских стран не захотят взять на себя еще и противостояние с Москвой, особенно после того, как уже было подписано соглашение о свободной торговле и свободном передвижении с Украиной.

    Западные СМИ объяснили, почему референдум не повлияет на вступление Украины в ЕС и НАТО

    Автор: Алия Садыкова
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    #украина #нато #ес
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