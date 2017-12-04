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США и Южная Корея проведут самые масштабные учения ВВС в истории
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    США и Южная Корея проведут самые масштабные учения ВВС в истории

    6:53  4 Декабря 2017
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    США и Южная Корея проведут самые масштабные учения ВВС в истории

    Сеул, 04 декабря. ВВС США и Южной Кореи по оценки местных СМИ проведут самые масштабные в истории учения.

    Как информируют «Известия», в учебных маневрах, которые получили название Vigilant Ace, в общей сложности с двух сторон будут задействованы  порядка 230 самолетов, включая истребители F-22.

    Учения ВВС, по сообщениям министерства обороны Республики Корея, являются ответом на ракетные запуски КНДР и призваны «продемонстрировать волю и способность» Сеула и Вашингтона на «провокации» Пхеньяна.

    США и Южная Корея проведут самые масштабные учения ВВС в истории

    Как напоминает «Газета.ru», на днях Южная Корея провела учебные запуски ракет спустя несколько минут после того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету.

    Автор: Константин Терехов
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