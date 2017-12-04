Посол США подчеркнул важность заявления Путина и Трампа о борьбе с терроризмом

Москва, 4 декабря. Самым важным моментом во взаимоотношениях между президентами России и США на нынешнем политическом фоне является из совместное заявление о приверженности борьбе с терроризмом. Такое заявление сделал посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман, назвав сделанное по итогам переговоров во Вьетнаме заявление Путина и Трампа «крайне важным».

«Не так важно, встречались они две минуты или два часа, намного важнее, что они подтвердили приверженность борьбе с терроризмом, что крайне важно», — объявил Хантсман.

В интервью газете «Ведомости» американский посол подчеркнул, что встреча Путина и Трампа в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге важна сама по себе — несмотря на сложности в организации встречи и то, что она оказалась короче, чем предполагалось, она все-таки состоялась и у президентов «хорошо выстраиваются рабочие отношения».

«Уже дважды слышал от своего президента, как он говорил, что хочет развивать хорошие рабочие отношения с президентом Путиным и чувствует, что это удается», — отметил Хантсман.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что Трамп прокомментировал показания своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна: несмотря на то, что Флинн был отстранен за предоставление ложных сведений о контактах с экс-послом России в США Сергеем Кисляком, его показания свидетельствуют, что «никакого сговора между предвыборным штабом и Россией не было», объявил президент США.