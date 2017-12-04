Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Украинские силовики 12 раз обстреляли ЛНР за сутки
Политика
Посол США подчеркнул важность заявления Путина и Трампа о борьбе с терроризмом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Посол США подчеркнул важность заявления Путина и Трампа о борьбе с терроризмом

    8:00  4 Декабря 2017
    104

    Посол США подчеркнул важность заявления Путина и Трампа о борьбе с терроризмом

    Москва, 4 декабря. Самым важным моментом во взаимоотношениях между президентами России и США на нынешнем политическом фоне является из совместное заявление о приверженности борьбе с терроризмом. Такое заявление сделал посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман, назвав сделанное по итогам переговоров во Вьетнаме заявление Путина и Трампа «крайне важным».

    «Не так важно, встречались они две минуты или два часа, намного важнее, что они подтвердили приверженность борьбе с терроризмом, что крайне важно», — объявил Хантсман.

    Посол США подчеркнул важность заявления Путина и Трампа о борьбе с терроризмом

    В интервью газете «Ведомости» американский посол подчеркнул, что встреча Путина и Трампа в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге важна сама по себе — несмотря на сложности в организации встречи и то, что она оказалась короче, чем предполагалось, она все-таки состоялась и у президентов «хорошо выстраиваются рабочие отношения». 

    «Уже дважды слышал от своего президента, как он говорил, что хочет развивать хорошие рабочие отношения с президентом Путиным и чувствует, что это удается», — отметил Хантсман.

    Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что Трамп прокомментировал показания своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна: несмотря на то, что Флинн был отстранен за предоставление ложных сведений о контактах с экс-послом России в США Сергеем Кисляком, его показания свидетельствуют, что «никакого сговора между предвыборным штабом и Россией не было», объявил президент США. 

    Посол США подчеркнул важность заявления Путина и Трампа о борьбе с терроризмом

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #трамп #хантсман
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть