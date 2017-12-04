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Общество
Автор Конституции РФ предложил преподавать ее в школах в игровой форме
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    Автор Конституции РФ предложил преподавать ее в школах в игровой форме

    7:00  4 Декабря 2017
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    Автор Конституции РФ предложил преподавать ее в школах в игровой форме

    Москва, 4 декабря. Один из авторов Конституции России Сергей Шахрай выдвинул предложение об изучении основного закона государства в школах в игровой форме.

     По словам Шахрая, необходимо совершенствовать изучение Конституции в рамках курса обществознания и курса истории в школе.

    Он отметил, что Конституцию нужно подавать как инструмент управления государством и документ, лежащий в основе наших прав и свобод, поэтому наиболее эффективной станет именно игровая форма.Автор Конституции РФ предложил преподавать ее в школах в игровой форме

    «Для этого можно использовать интернет, возможности социальных сетей. Это в виде игры, квеста, в понятной форме для школьника. Вот так надо преподавать», — пояснил он, добавив, что намерен выйти с этим предложением на Минобрнауки РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сергей шахрай #конституция рф
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