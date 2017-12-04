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#Соцсети
«Цирк по-грузински»: в Сети комментируют митинг Саакашвили против Порошенко
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    «Цирк по-грузински»: в Сети комментируют митинг Саакашвили против Порошенко

    6:45  4 Декабря 2017
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    «Цирк по-грузински»: в Сети комментируют митинг Саакашвили против Порошенко

    Москва, 4 декабря. Около 2,5 тысячи человек принимают участие в митинге в Киеве, организованном бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

    Активисты требуют импичмента украинского президента Петра Порошенко. Пользователи социальных сетей высказались по поводу событий множеством комментариев.

    Как отметили пользователи, «один другого лучше». По их словам, если Саакашвили пойдет в президенты, «будет новый цирк, по-грузински».

    Другие комментаторы отметили, что на Украине назревает новый Майдан и пожелали стране держаться.

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #порошенко #саакашвили
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