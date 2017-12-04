«Цирк по-грузински»: в Сети комментируют митинг Саакашвили против Порошенко
Москва, 4 декабря. Около 2,5 тысячи человек принимают участие в митинге в Киеве, организованном бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.
Активисты требуют импичмента украинского президента Петра Порошенко. Пользователи социальных сетей высказались по поводу событий множеством комментариев.
Лучше бы прошла акция сторонников адекватности— Алекс Русский (@alexflex777) December 3, 2017
Как отметили пользователи, «один другого лучше». По их словам, если Саакашвили пойдет в президенты, «будет новый цирк, по-грузински».
А диктатором, вероятно, будет сам Саакашвили.— Наталья Игнатова (@tanais34) December 3, 2017
Другие комментаторы отметили, что на Украине назревает новый Майдан и пожелали стране держаться.
В Украине рулят все кроме украинцев.— Алекс Русский (@alexflex777) December 3, 2017
В новогоднюю ночь украинцы разделятся на три группы.— Анекдоты из России (@anekdotru) December 1, 2017
Те, кто съест мандаринку, будут слушать речь Саакашвили,
Те, кто съест конфетку «Рошен», будут слушать речь президента.
Ну, а те, кто нальёт рюмку водки….