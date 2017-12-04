«Цирк по-грузински»: в Сети комментируют митинг Саакашвили против Порошенко

Москва, 4 декабря. Около 2,5 тысячи человек принимают участие в митинге в Киеве, организованном бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Активисты требуют импичмента украинского президента Петра Порошенко. Пользователи социальных сетей высказались по поводу событий множеством комментариев.

Лучше бы прошла акция сторонников адекватности — Алекс Русский (@alexflex777) December 3, 2017

Как отметили пользователи, «один другого лучше». По их словам, если Саакашвили пойдет в президенты, «будет новый цирк, по-грузински».

А диктатором, вероятно, будет сам Саакашвили. — Наталья Игнатова (@tanais34) December 3, 2017

Другие комментаторы отметили, что на Украине назревает новый Майдан и пожелали стране держаться.

В Украине рулят все кроме украинцев. — Алекс Русский (@alexflex777) December 3, 2017