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В Пензенской области восстановили энергоснабжение, нарушенное ледяным дождем
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    В Пензенской области восстановили энергоснабжение, нарушенное ледяным дождем

    6:40  4 Декабря 2017
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    В Пензенской области восстановили энергоснабжение, нарушенное ледяным дождем

    Пенза, 4 декабря. Пресс-служба Минэнерго РФ сообщила, что в Пензенской области полностью восстановлено энергоснабжение, нарушенное ледяным дождем.

    Сообщается, что в аварийно-восстановительных работах принимали участие 103 человека в составе 22 бригад с использованием 37 единиц специальной техники.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье из-за ледяного дождя на территории Пензенской области остались без света около 4,85 тысячи человек и 43 социально значимых объекта.

    Ситуация была взята под личный контроль губернатором области Иваном Белозерцевым.

    Автор: Ирина Новикова
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    #ледяной дождь #пензенская область #энергоснабжение
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