В Пензенской области восстановили энергоснабжение, нарушенное ледяным дождем

Пенза, 4 декабря. Пресс-служба Минэнерго РФ сообщила, что в Пензенской области полностью восстановлено энергоснабжение, нарушенное ледяным дождем.

Сообщается, что в аварийно-восстановительных работах принимали участие 103 человека в составе 22 бригад с использованием 37 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в воскресенье из-за ледяного дождя на территории Пензенской области остались без света около 4,85 тысячи человек и 43 социально значимых объекта.

Ситуация была взята под личный контроль губернатором области Иваном Белозерцевым.