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Жириновский о причинах начала войн в мире: американцы хотят больше жрать
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    Жириновский о причинах начала войн в мире: американцы хотят больше жрать

    6:22  4 Декабря 2017
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    Жириновский о причинах начала войн в мире: американцы хотят больше жрать

    Москва, 04 декабря. Лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский рассказал, что причиной войн в мире является желание американцев много есть.

    Весьма интересная версия, именно в духе председателя ЛДПР была высказана в ночном эфире на телеканале «Россия 1» в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

    «Должна быть здоровая пища! Ведь все войны начинаются из-за того, что американцам хочется больше пожрать! Вы были в США? Им везут еду день и ночь теплоходами и сухогрузами», - заявил Жириновский

    «Вспомните их шведские столы, куда повара все выкладывают, на которые американцы налетают и все расхватывают! Что за голодная Америка, смотреть стыдно!», — продолжил Владимир Вольфович. 

    Жириновский о причинах начала войн в мире: американцы хотят больше жрать

    «Да нет такого! Никакого отношения к реальной жизни! Вы это все путаете с турецким отелем!», — пытался урезонить политика ведущий Соловьев.

    «Не надо, сам все видел! Платишь 20 долларов и ешь, все что хочешь. Бедные американцы, им варят всякую гадость, у них все не вкусно!», — парировал в ответ Жириновский.

    В качестве контрмеры, лидер российских либерал-демократов предложил диету «по-жириновски»: утром – каша, на обед – щи, вечером – кусок рыбы, а также кисель и компот.

    Автор: Константин Терехов
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    #сша #владимир жириновский #еда #воскресный вечер с владимиром соловьевым
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