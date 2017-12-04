Жириновский о причинах начала войн в мире: американцы хотят больше жрать

Москва, 04 декабря. Лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский рассказал, что причиной войн в мире является желание американцев много есть.

Весьма интересная версия, именно в духе председателя ЛДПР была высказана в ночном эфире на телеканале «Россия 1» в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Должна быть здоровая пища! Ведь все войны начинаются из-за того, что американцам хочется больше пожрать! Вы были в США? Им везут еду день и ночь теплоходами и сухогрузами», - заявил Жириновский

«Вспомните их шведские столы, куда повара все выкладывают, на которые американцы налетают и все расхватывают! Что за голодная Америка, смотреть стыдно!», — продолжил Владимир Вольфович.

«Да нет такого! Никакого отношения к реальной жизни! Вы это все путаете с турецким отелем!», — пытался урезонить политика ведущий Соловьев.

«Не надо, сам все видел! Платишь 20 долларов и ешь, все что хочешь. Бедные американцы, им варят всякую гадость, у них все не вкусно!», — парировал в ответ Жириновский.

В качестве контрмеры, лидер российских либерал-демократов предложил диету «по-жириновски»: утром – каша, на обед – щи, вечером – кусок рыбы, а также кисель и компот.