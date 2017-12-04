Латвийские националисты предложили признать российские СМИ иноагентами

Рига, 4 декабря. Латвийская социал-демократическая рабочая партия зарегистрировала петицию с предложением о признании российских СМИ иностранными агентами.

По словам члена правления ЛСДРП Раймонда Лейниекс-Пуке, для передачи документа в сейм он должен собрать 10 тысяч подписей граждан.

«Мы уже отправили письмо с нашим предложением в сейм. Однако если нам удастся собрать необходимое количество подписей, латвийский парламент будет обязан заняться этим вопросом», — цитирует политика газета «Известия».

Он подчеркнул, что российские телеканалы пытаются подорвать единство Европейского союза и НАТО.