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Латвийские националисты предложили признать российские СМИ иноагентами
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    Латвийские националисты предложили признать российские СМИ иноагентами

    6:19  4 Декабря 2017
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    Латвийские националисты предложили признать российские СМИ иноагентами

    Рига, 4 декабря. Латвийская социал-демократическая рабочая партия зарегистрировала петицию с предложением о признании российских СМИ иностранными агентами.

    По словам члена правления ЛСДРП Раймонда Лейниекс-Пуке, для передачи документа в сейм он должен собрать 10 тысяч подписей граждан.

    «Мы уже отправили письмо с нашим предложением в сейм. Однако если нам удастся собрать необходимое количество подписей, латвийский парламент будет обязан заняться этим вопросом», — цитирует политика газета «Известия».

    Он подчеркнул, что российские телеканалы пытаются подорвать единство Европейского союза и НАТО.

    Автор: Ирина Новикова
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    #латвия #сми #иноагент
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