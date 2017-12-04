Facebook готовится открыть для россиян свой сервис Marketplace

Москва, 4 декабря. Социальная сеть Facebook приступила к тестированию в России своего сервиса Marketplace, с помощью которого пользователи смогут покупать и продавать товары.

Сообщается, что пробный доступ к «интернет-барахолке» уже предоставлен небольшому числу россиян. Все товары, представленные в сервисе, сгруппированы в несколько категорий. Также с помощью Marketplace можно отдать ненужные вещи даром.

В материале газеты «Известия» говорится, что сервис был запущен в США и еще нескольких странах в конце прошлого года. В августе текущего года доступ к сервису получили пользователи в 17 странах Европы.