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Общество
Facebook готовится открыть для россиян свой сервис Marketplace
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    Facebook готовится открыть для россиян свой сервис Marketplace

    6:00  4 Декабря 2017
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    Facebook готовится открыть для россиян свой сервис Marketplace

    Москва, 4 декабря. Социальная сеть Facebook приступила к тестированию в России своего сервиса Marketplace, с помощью которого пользователи смогут покупать и продавать товары.

    Сообщается, что пробный доступ к «интернет-барахолке» уже предоставлен небольшому числу россиян. Все товары, представленные в сервисе, сгруппированы в несколько категорий. Также с помощью Marketplace можно отдать ненужные вещи даром.

    В материале газеты «Известия» говорится, что сервис был запущен в США и еще нескольких странах в конце прошлого года. В августе текущего года доступ к сервису получили пользователи в 17 странах Европы.

    Автор: Ирина Новикова
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    #facebook #marketplace
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