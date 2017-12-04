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Размазня и трус: Жириновский дал характеристику генералу США Флинну
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    Размазня и трус: Жириновский дал характеристику генералу США Флинну

    5:39  4 Декабря 2017
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    Размазня и трус: Жириновский дал характеристику генералу США Флинну

    Москва, 04 декабря. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал бывшего советника Дональда Трампа генерала Майкла Флинна трусом и размазней.

    Такая довольно нелестная характеристика прозвучала в ночном эфире телеканала «Россия 1», на программе «Воскресный вечер», где ее ведущий Владимир Соловьев назвал тему Флинна одной из главных.

    «Бывший советник Трампа генерал Майкл Флинн пошел на сделку со следствием, заявив, что обсуждал вопросы санкций с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. Непонятно, правда это или нет, но расследование команды Трампа о связях с РФ выходят на новый виток», — заявил Соловьев, после чего передал слово Жириновскому.

    Размазня и трус: Жириновский дал характеристику генералу США Флинну

    «Я предлагаю давать правильные оценки. Генерал Флинн – размазня и трус! Какой это генерал вообще? «Я не то сказал», «я не так понял», «я готов принести извинения» – что за генерал, который говорит такие вещи?», - заявил председатель ЛДПР.

    «Вывод – никогда генералов во власть не берите! Это сплошные предатели, вспомните, как было у нас – царя сдали, КПСС сдали! Всех везде сдают, они хороши только на поле боя и больше нигде. В гражданской жизни их духу не должно быть», — резюмировал Владимир Жириновский.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сша #владимир жириновский #майкл флинн
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