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Полиция задержала заявившего о бомбе в «Домодедово»
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    Полиция задержала заявившего о бомбе в «Домодедово»

    5:41  4 Декабря 2017
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    Полиция задержала заявившего о бомбе в «Домодедово»

    Москва, 4 декабря. Руководитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Елена Бабанова сообщила, что мужчина, заявивший в ходе досмотра в «Домодедово» о наличии у него бомбы, доставлен в полицию.

    Сообщается, что сотрудники транспортной полиции проводят проверку данного инцидента.

    В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.

    Отмечается, что дело может быть возбуждено по статье 207 Уголовного кодекса РФ о заведомо ложном сообщении о теракте. Также задержанного проверят на наличие алкоголя в крови.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в аэропорту не обнаружили запрещенных веществ и предметов после заявления пассажира о наличии у него взрывного устройства .

    Автор: Ирина Новикова
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    #москва #домодедово #бомба #аэропорт
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