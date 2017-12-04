Полиция задержала заявившего о бомбе в «Домодедово»

Москва, 4 декабря. Руководитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Елена Бабанова сообщила, что мужчина, заявивший в ходе досмотра в «Домодедово» о наличии у него бомбы, доставлен в полицию.

Сообщается, что сотрудники транспортной полиции проводят проверку данного инцидента.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.

Отмечается, что дело может быть возбуждено по статье 207 Уголовного кодекса РФ о заведомо ложном сообщении о теракте. Также задержанного проверят на наличие алкоголя в крови.

Ранее Газета.ру сообщала, что в аэропорту не обнаружили запрещенных веществ и предметов после заявления пассажира о наличии у него взрывного устройства .