Украина начинает стряхивать с себя «присосавшихся барыг» — Саакашвили

Киев, 04 декабря. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что Украина начинает стряхивать с себя «присосавшихся к ней барыг».

Об этом скандальный политик написал в своем аккаунте в Facebook, характеризуя прошедший в центре украинской столицы митинг, на который вышли порядка 2,5 тысяч граждан.

«Самый масштабный марш в Украине после Революции Достоинства. Украина начинает стряхивать со своего тела присосавшихся к ней барыг», — сразу на двух языках – русском и украинском написал Саакашвили.

Как напоминают «Известия», митинг в центе Киева был созван бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.