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Украина
Украина начинает стряхивать с себя «присосавшихся барыг» — Саакашвили
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    Украина начинает стряхивать с себя «присосавшихся барыг» — Саакашвили

    5:14  4 Декабря 2017
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    Украина начинает стряхивать с себя «присосавшихся барыг» — Саакашвили

    Киев, 04 декабря. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что Украина начинает стряхивать с себя «присосавшихся к ней барыг».

    Об этом скандальный политик написал  в своем аккаунте в Facebook, характеризуя прошедший  в центре украинской столицы митинг, на который вышли порядка 2,5 тысяч граждан.

    «Самый масштабный марш в Украине после Революции Достоинства. Украина начинает стряхивать со своего тела присосавшихся к ней барыг», — сразу на двух языках – русском и украинском написал Саакашвили.

    Украина начинает стряхивать с себя «присосавшихся барыг» — Саакашвили

    Как напоминают «Известия», митинг в центе Киева был созван бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.

    Автор: Константин Терехов
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    #киев #украина #михаил саакашвили
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