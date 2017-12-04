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Военные эксперты объяснили, почему подразделения ВСУ обстреляли друг друга в ДНР
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    Военные эксперты объяснили, почему подразделения ВСУ обстреляли друг друга в ДНР

    5:22  4 Декабря 2017
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    Военные эксперты объяснили, почему подразделения ВСУ обстреляли друг друга в ДНРДонецк, 4 декабря. Военные эксперты сошлись во мнении, что причиной перестрелки между подразделениями ВСУ на территории самопровозглашенной ДНР могли стать личные мотивы.

    По словам Алексея Леонкова, подобные перестрелки между подразделениями украинской армии происходят уже не в первый раз, что свидетельствует о низком уровне дисциплины в украинской армии.

    В свою очередь, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов напомнил о докладе, сделанном военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, в котором говорится, что за три года более 10 тысяч военнослужащих погибли из-за неуставных отношений.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в результате минометной перестрелки под Горловкой погибли 17 военнослужащих ВСУ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #днр #всу #донбасс
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