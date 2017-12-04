Посол США в РФ назвал условия для улучшения отношений Москвы и Вашингтона

Москва, 04 декабря. Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман назвал условия, при выполнении которых можно улучшить отношения Москвы и Вашингтона.

Как рассказал дипломат в интервью «Ведомостям», «критически важным моментом» для улучшения взаимоотношений двух государств было бы урегулирование ситуации в Донбассе.

«Ситуация на Украине представляет определенные сложности, а ведь именно Украина, возможно, единственная такая важная тема, которая могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона», — заявил Хантсман.

Впрочем, есть еще один момент, из-за чего отношения двух стран сейчас находятся «на нуле». По словам посла США в России, это так называемое якобы вмешательство Москвы в ход американских выборов в 2016 году.

«Я думаю, в России недооценивают, какое это оказало воздействие как на сами выборы, так и на людей, которые интересовались ими, следили за избирательным процессом», — акцентировал внимание посол.

Добавим, что послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман был назначен в августе нынешнего года.

