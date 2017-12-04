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Посол США в РФ назвал условия для улучшения отношений Москвы и Вашингтона
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    Посол США в РФ назвал условия для улучшения отношений Москвы и Вашингтона

    4:59  4 Декабря 2017
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    Посол США в РФ назвал условия для улучшения отношений Москвы и Вашингтона

    Москва,  04 декабря. Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман назвал условия, при выполнении которых можно улучшить отношения Москвы и Вашингтона.

    Как рассказал дипломат в интервью «Ведомостям», «критически важным моментом» для улучшения взаимоотношений двух государств было бы урегулирование ситуации в Донбассе.

    «Ситуация на Украине представляет определенные сложности, а ведь именно Украина, возможно, единственная такая важная тема, которая могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона», — заявил Хантсман.

    Впрочем, есть еще один момент, из-за чего отношения двух стран сейчас находятся «на нуле». По словам посла США в России, это так называемое якобы вмешательство Москвы в ход американских выборов в 2016 году.

    «Я думаю, в России недооценивают, какое это оказало воздействие как на сами выборы, так и на людей, которые интересовались ими, следили за избирательным процессом», — акцентировал внимание посол.

    Добавим, что послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман был назначен в августе нынешнего года.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сша #донбасс #украина #джон хантсман
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