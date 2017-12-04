Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Хозяин Porsche, пропавший в Новосибирске, найден мертвым
Технологии
Стало известно содержание первого в мире SMS-сообщения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно содержание первого в мире SMS-сообщения

    4:45  4 Декабря 2017
    378

    Стало известно содержание первого в мире SMS-сообщения

    Оттава, 04 декабря. Программист из Британии, ныне проживающий в Канаде, автор первого в мире SMS рассказал, что написал в том сообщении.

    Как сообщает телеканала «360», со ссылкой на ТАСС, сообщение, посланное Нилом Папуортом, было очень короткое и лаконичное, содержавшее в себе всего два слова – «Счастливого Рождества!». Случилось это 25 лет назад – 3 декабря 1992 года.

    «Я даже не представлял себе, что это было историческим событием, я просто подумал, что это просто один рабочий день. В ранее оговоренное время я набрал на компьютере мобильный номер получателя, сообщение и отправил его. История свершилась!», — вспоминает мужчина.

    По его словам, в то время он в числе прочих программистов в компании Sema Group совместно с Vodafone работал над тестовым проектом под названием SMS. По истечению нескольких месяцев именно ему было доверено послать первое сообщение.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #смс #оттава #sms
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть