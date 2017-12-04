Стало известно содержание первого в мире SMS-сообщения

Оттава, 04 декабря. Программист из Британии, ныне проживающий в Канаде, автор первого в мире SMS рассказал, что написал в том сообщении.

Как сообщает телеканала «360», со ссылкой на ТАСС, сообщение, посланное Нилом Папуортом, было очень короткое и лаконичное, содержавшее в себе всего два слова – «Счастливого Рождества!». Случилось это 25 лет назад – 3 декабря 1992 года.

«Я даже не представлял себе, что это было историческим событием, я просто подумал, что это просто один рабочий день. В ранее оговоренное время я набрал на компьютере мобильный номер получателя, сообщение и отправил его. История свершилась!», — вспоминает мужчина.

По его словам, в то время он в числе прочих программистов в компании Sema Group совместно с Vodafone работал над тестовым проектом под названием SMS. По истечению нескольких месяцев именно ему было доверено послать первое сообщение.