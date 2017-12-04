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Украина
Эксперты заявили об ответственности Евросоюза за кризис на Украине
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    Эксперты заявили об ответственности Евросоюза за кризис на Украине

    5:03  4 Декабря 2017
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    Эксперты заявили об ответственности Евросоюза за кризис на Украине

    Брюссель, 4 декабря. Эксперты бельгийского издания Politico считают, что Европейский союз несет ответственность за кризис на Украине.

    В материале под названием «Как ЕС развалил Украину (с помощью России)» говорится, что Брюссель надавил на Киев для того, чтобы Украина выбрала европейское направление и спровоцировал Россию на ответные действия.

    Отмечается, что после того, как отношения Украины и РФ окончательно испортились, Евросоюз отказал Киеву в перспективе членства и не оказывает реальной помощи для разрешения кризиса.

    В частности, заявляется, что выделенные Киеву средства являются кредитами, которые он не в состоянии выплатить.

    Специалисты также прокомментировали идею «Восточного партнерства», запущенную в 2009 году для Украины, Белоруссии, Молдовы и еще ряда стран бывшего СССР. По их мнению, она себя не оправдала и является сомнительной.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является «самостоятельным игроком» и с ней «считаются» в Европейском союзе.

    Автор: Ирина Новикова
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    #евросоюз #украина
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