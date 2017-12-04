Эксперты заявили об ответственности Евросоюза за кризис на Украине

Брюссель, 4 декабря. Эксперты бельгийского издания Politico считают, что Европейский союз несет ответственность за кризис на Украине.

В материале под названием «Как ЕС развалил Украину (с помощью России)» говорится, что Брюссель надавил на Киев для того, чтобы Украина выбрала европейское направление и спровоцировал Россию на ответные действия.

Отмечается, что после того, как отношения Украины и РФ окончательно испортились, Евросоюз отказал Киеву в перспективе членства и не оказывает реальной помощи для разрешения кризиса.

В частности, заявляется, что выделенные Киеву средства являются кредитами, которые он не в состоянии выплатить.

Специалисты также прокомментировали идею «Восточного партнерства», запущенную в 2009 году для Украины, Белоруссии, Молдовы и еще ряда стран бывшего СССР. По их мнению, она себя не оправдала и является сомнительной.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является «самостоятельным игроком» и с ней «считаются» в Европейском союзе.