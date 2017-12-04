Американские войска покинут Сирию лишь после победы над террористами — посол США

Москва, 4 декабря. Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что американские войска будут выведены из Сирии только после успешного завершения войны с террористами.

«Вы можете выгнать всех негодяев из Ракки и из прилегающей долины реки Евфрат, но они могут перегруппироваться и восстановить ресурсы. Поэтому в случае преждевременного ухода все наши усилия могут просто пойти насмарку. Необходимо убедиться, что борьба с террористами успешно завершена, прежде чем выводить войска», — цитирует Хантсмана газета «Ведомости».

Он также отметил, что точная дата вывода американских войск из Сирии ему неизвестна.

Вместе с тем, дипломат выразил убежденность в том, что президент США Дональд Трамп не прикажет выводить войска, пока «работа не сделана».

Ранее ФАН сообщал, что в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что американское присутствие в Сирии будет сохраняться «в течение неопределенного срока», даже несмотря на то, что силы террористов уже разбиты.