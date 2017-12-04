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Американские войска покинут Сирию лишь после победы над террористами — посол США
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    Американские войска покинут Сирию лишь после победы над террористами — посол США

    4:38  4 Декабря 2017
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    Американские войска покинут Сирию лишь после победы над террористами — посол США

    Москва, 4 декабря. Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что американские войска будут выведены из Сирии только после успешного завершения войны с террористами.

    «Вы можете выгнать всех негодяев из Ракки и из прилегающей долины реки Евфрат, но они могут перегруппироваться и восстановить ресурсы. Поэтому в случае преждевременного ухода все наши усилия могут просто пойти насмарку. Необходимо убедиться, что борьба с террористами успешно завершена, прежде чем выводить войска», — цитирует Хантсмана газета «Ведомости».

    Он также отметил, что точная дата вывода американских войск из Сирии ему неизвестна.

    Вместе с тем, дипломат выразил убежденность в том, что президент США Дональд Трамп не прикажет выводить войска, пока «работа не сделана».

    Ранее ФАН сообщал, что в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что американское присутствие в Сирии будет сохраняться «в течение неопределенного срока», даже несмотря на то, что силы террористов уже разбиты.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #джон хантсман
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