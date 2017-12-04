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Украина
Глава УПЦ КП Филарет заявил о готовности встретиться с патриархом Кириллом
Украина
Глава УПЦ КП Филарет заявил о готовности встретиться с патриархом Кириллом
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    Глава УПЦ КП Филарет заявил о готовности встретиться с патриархом Кириллом

    4:17  4 Декабря 2017
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    Глава УПЦ КП Филарет заявил о готовности встретиться с патриархом Кириллом

    Киев, 4 декабря. Глава самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет заявил, что готов встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    По словам Филарета, он согласился бы встретиться с предстоятелем Русской православной церкви в случае поступления подобного предложения. При этом Филарет подчеркнул, что не намерен отступаться от своей позиции по автокефалии Украинской церкви.

    Также он признал, что переговоры с руководством РПЦ могут быть неоднозначно восприняты духовенством и епископатом УПЦ КП.

    Ранее Газета.ру сообщала, что патриарх Кирилл не планирует встречаться с Филаретом в ближайшее время.

    Автор: Ирина Новикова
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    #патриарх кирилл #филарет #упц кп
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