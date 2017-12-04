Глава УПЦ КП Филарет заявил о готовности встретиться с патриархом Кириллом

Киев, 4 декабря. Глава самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет заявил, что готов встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

По словам Филарета, он согласился бы встретиться с предстоятелем Русской православной церкви в случае поступления подобного предложения. При этом Филарет подчеркнул, что не намерен отступаться от своей позиции по автокефалии Украинской церкви.

Также он признал, что переговоры с руководством РПЦ могут быть неоднозначно восприняты духовенством и епископатом УПЦ КП.

Ранее Газета.ру сообщала, что патриарх Кирилл не планирует встречаться с Филаретом в ближайшее время.