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В США с аншлагом презентовали «Матильду»
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    В США с аншлагом презентовали «Матильду»

    4:03  4 Декабря 2017
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    В США с аншлагом презентовали «Матильду»

    Нью-Йорк, 4 декабря. Продюсер компании «Маэстро Артист» Мария Шкловер сообщила, что в Нью-Йорке при полном аншлаге прошла премьера фильма Алексея Учителя «Матильда».

    Сообщается, что первый показ состоялся в зале Tribeca Arts Center.

    «Мы анонсировали показ фильма где-то за месяц, и все билеты были сразу раскуплены. Тогда мы ввели еще один день. В первый день был полный зал», — цитирует Шкловер агентство РИА Новости.

    Отмечается, что в широкий прокат в Соединенных Штатах картина выйдет 9 декабря.

    Ранее Газета.ру сообщала, что по словам режиссера Алексея Учителя, в России лента собрала около полумиллиарда рублей.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сша #матильда #фильм
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