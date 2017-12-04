В США с аншлагом презентовали «Матильду»

Нью-Йорк, 4 декабря. Продюсер компании «Маэстро Артист» Мария Шкловер сообщила, что в Нью-Йорке при полном аншлаге прошла премьера фильма Алексея Учителя «Матильда».

Сообщается, что первый показ состоялся в зале Tribeca Arts Center.

«Мы анонсировали показ фильма где-то за месяц, и все билеты были сразу раскуплены. Тогда мы ввели еще один день. В первый день был полный зал», — цитирует Шкловер агентство РИА Новости.

Отмечается, что в широкий прокат в Соединенных Штатах картина выйдет 9 декабря.

Ранее Газета.ру сообщала, что по словам режиссера Алексея Учителя, в России лента собрала около полумиллиарда рублей.