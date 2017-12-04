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Украина
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Украина
Заблокировавшие здание украинского телеканала NewsOne разожгли костер
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    Заблокировавшие здание украинского телеканала NewsOne разожгли костер

    3:19  4 Декабря 2017
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    Заблокировавшие здание украинского телеканала NewsOne разожгли костер

    Киев, 4 декабря. Украинский телеканал NewsOne сообщил, что неизвестные, заблокировавшие здание редакции, начали обустраиваться на месте.

    Сообщается, что, в частности, они разожгли костер около здания. 

    По словам депутата Верховной рады Надежды Савченко, блокирующие готовы выпустить людей.

    «Они представились, что это организация «Братство» (запрещена в РФ), которая действует под руководством Дмитрия Корчинского. На вопрос, чего они хотят, является ли их целью удержание здесь работников телеканала, они сказали, что это не их цель и они готовы их отпустить», — пояснила Савченко.

    Напомним, что в воскресенье неизвестные в военной форме заблокировали здание украинского телеканала NewsOne.

    Автор: Ирина Новикова
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    #киев #newsone #телеканал
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