Заблокировавшие здание украинского телеканала NewsOne разожгли костер

Киев, 4 декабря. Украинский телеканал NewsOne сообщил, что неизвестные, заблокировавшие здание редакции, начали обустраиваться на месте.

Сообщается, что, в частности, они разожгли костер около здания.

По словам депутата Верховной рады Надежды Савченко, блокирующие готовы выпустить людей.

«Они представились, что это организация «Братство» (запрещена в РФ), которая действует под руководством Дмитрия Корчинского. На вопрос, чего они хотят, является ли их целью удержание здесь работников телеканала, они сказали, что это не их цель и они готовы их отпустить», — пояснила Савченко.

Напомним, что в воскресенье неизвестные в военной форме заблокировали здание украинского телеканала NewsOne.