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Кадыров назвал причину отключения электричества в Грозном
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    Кадыров назвал причину отключения электричества в Грозном

    3:02  4 Декабря 2017
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    Кадыров назвал причину отключения электричества в Грозном

    Грозный, 4 декабря. Жители Грозного накануне вечером около часа оставались без электричества.

    В зону отключения попали почти 900 тысяч человек, сообщает «Газета.ру». Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети рассказал о проблемах в подаче электроэнергии. Он объяснил, что отключение было вызвано аварией на подстанции «Грозный‐330».

    «Принятыми мерами электроснабжение восстановлено к 21:00. То есть электричества не было — 58 минут», — отметил Кадыров.

    В министерстве энергетики России рассказали, что на подстанции произошло отключение выключателей трех автотрансформаторов, передает телеканал «Подмосковье 360».
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #грозный #электричество
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