Кадыров назвал причину отключения электричества в Грозном

Грозный, 4 декабря. Жители Грозного накануне вечером около часа оставались без электричества.

В зону отключения попали почти 900 тысяч человек, сообщает «Газета.ру». Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети рассказал о проблемах в подаче электроэнергии. Он объяснил, что отключение было вызвано аварией на подстанции «Грозный‐330».

«Принятыми мерами электроснабжение восстановлено к 21:00. То есть электричества не было — 58 минут», — отметил Кадыров.

В министерстве энергетики России рассказали, что на подстанции произошло отключение выключателей трех автотрансформаторов, передает телеканал «Подмосковье 360».

