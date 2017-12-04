Эрдоган обвинил Вашингтон в желании наказать Турцию за неповиновение

Анкара, 4 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон пытается наказать и дискредитировать Анкару за неподчинение навязанным ей извне сценариям.

По словам турецкого главы, данные сценарии очевидны и реализуются с помощью соавторов в Турции.

«Они делают это с FETÖ. Но они должны знать, что не смогут обмануть нас», — сказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер обвинил Соединенные Штаты в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

«Все эти попытки закончатся провалом», — подчеркнул он.

Ранее Газета.ру сообщала, что Эрдоган заявил, что США пытаются устанавливать свои порядки на Ближнем Востоке под видом борьбы с терроризмом.