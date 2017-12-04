Эрдоган обвинил Вашингтон в желании наказать Турцию за неповиновение
Анкара, 4 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон пытается наказать и дискредитировать Анкару за неподчинение навязанным ей извне сценариям.
По словам турецкого главы, данные сценарии очевидны и реализуются с помощью соавторов в Турции.
«Они делают это с FETÖ. Но они должны знать, что не смогут обмануть нас», — сказал Эрдоган.
Кроме того, турецкий лидер обвинил Соединенные Штаты в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
«Все эти попытки закончатся провалом», — подчеркнул он.
Ранее Газета.ру сообщала, что Эрдоган заявил, что США пытаются устанавливать свои порядки на Ближнем Востоке под видом борьбы с терроризмом.
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