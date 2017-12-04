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Весь мир
Эрдоган обвинил Вашингтон в желании наказать Турцию за неповиновение
Весь мир
Эрдоган обвинил Вашингтон в желании наказать Турцию за неповиновение
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    Эрдоган обвинил Вашингтон в желании наказать Турцию за неповиновение

    2:38  4 Декабря 2017
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    Эрдоган обвинил Вашингтон в желании наказать Турцию за неповиновение

    Анкара, 4 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон пытается наказать и дискредитировать Анкару за неподчинение навязанным ей извне сценариям.

    По словам турецкого главы, данные сценарии очевидны и реализуются с помощью соавторов в Турции.

    «Они делают это с FETÖ. Но они должны знать, что не смогут обмануть нас», — сказал Эрдоган.

    Кроме того, турецкий лидер обвинил Соединенные Штаты в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

    «Все эти попытки закончатся провалом», — подчеркнул он.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Эрдоган заявил, что США пытаются устанавливать свои порядки на Ближнем Востоке под видом борьбы с терроризмом.

    Автор: Ирина Новикова
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    #реджеп тайип эрдоган #сша #турция
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