Пассажир в «Домодедово» заявил о наличии у него бомбы

Москва, 4 декабря. Пресс-служба московского аэропорта «Домодедово» сообщила, что один из пассажиров заявил о наличии у него бомбы.

Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в 22.15 по московскому времени.

Отмечается, что на месте происшествия было выставлено оцепление, после чего его осмотрели специалисты.

«В ходе досмотра специалистами не выявлено запрещенных к перевозке веществ и предметов», — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время в аэропорту ожидают прибытия представителей правоохранительных органов, в связи с чем один из выходов перекрыт.

Подчеркивается, что обслуживание рейсов и пассажиров проходит в штатном режиме.