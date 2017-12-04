Пассажир в «Домодедово» заявил о наличии у него бомбы
Москва, 4 декабря. Пресс-служба московского аэропорта «Домодедово» сообщила, что один из пассажиров заявил о наличии у него бомбы.
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в 22.15 по московскому времени.
Отмечается, что на месте происшествия было выставлено оцепление, после чего его осмотрели специалисты.
«В ходе досмотра специалистами не выявлено запрещенных к перевозке веществ и предметов», — пояснили в пресс-службе.
В настоящее время в аэропорту ожидают прибытия представителей правоохранительных органов, в связи с чем один из выходов перекрыт.
Подчеркивается, что обслуживание рейсов и пассажиров проходит в штатном режиме.
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