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Пассажир в «Домодедово» заявил о наличии у него бомбы
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    Пассажир в «Домодедово» заявил о наличии у него бомбы

    2:18  4 Декабря 2017
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    Пассажир в «Домодедово» заявил о наличии у него бомбы

    Москва, 4 декабря. Пресс-служба московского аэропорта «Домодедово» сообщила, что один из пассажиров заявил о наличии у него бомбы.

    Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в 22.15 по московскому времени.

    Отмечается, что на месте происшествия было выставлено оцепление, после чего его осмотрели специалисты.

    «В ходе досмотра специалистами не выявлено запрещенных к перевозке веществ и предметов», — пояснили в пресс-службе.

    В настоящее время в аэропорту ожидают прибытия представителей правоохранительных органов, в связи с чем один из выходов перекрыт.

    Подчеркивается, что обслуживание рейсов и пассажиров проходит в штатном режиме.

    Автор: Ирина Новикова
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    #москва #домодедово #аэропорт #оцепление
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