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Сирия: ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре

    1:56  4 Декабря 2017
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    Минобороны РФ опубликовало видео авиаудара по объектам ИГ в Сирии

    Москва, 4 декабря. Российское оборонное ведомство опубликовало видео ударов шести бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

    Минобороны РФ сообщило, что шесть самолетов Ту-22M3 атаковали объекты ИГИЛ2 в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Известно, что самолеты вылетели с территории России. Соответствующий ролик размещен на официальной странице Минобороны России в соцсетях.

    Ведомство отмечает, что целями воздушной операции стали склады с боеприпасами, техника и опорные пункты боевиков ИГ.3 Прикрывали бомбардировщиков истребители Су-30СМ, которые базировались на аэродроме Хмеймим.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #вкс рф
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