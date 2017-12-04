Сирия: ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре

Москва, 4 декабря. Российское оборонное ведомство опубликовало видео ударов шести бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

Минобороны РФ сообщило, что шесть самолетов Ту-22M3 атаковали объекты ИГИЛ2 в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Известно, что самолеты вылетели с территории России. Соответствующий ролик размещен на официальной странице Минобороны России в соцсетях.

Ведомство отмечает, что целями воздушной операции стали склады с боеприпасами, техника и опорные пункты боевиков ИГ.3 Прикрывали бомбардировщиков истребители Су-30СМ, которые базировались на аэродроме Хмеймим.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.