Путин проведет встречу с главами делегаций поместных православных церквей

Москва, 4 декабря. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главами делегаций поместных православных церквей.

Сообщается, что делегации прибудут в российскую столицу для участия в юбилейных торжествах, посвященных 100-летию восстановления патриаршества в Русской православной церкви.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Архиерейского собора. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал визит российского главы на Архиерейский собор историческим событием. Стоит отметить, что ранее российские лидеры никогда не посещали собор.