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Путин проведет встречу с главами делегаций поместных православных церквей
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    Путин проведет встречу с главами делегаций поместных православных церквей

    1:57  4 Декабря 2017
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    Путин проведет встречу с главами делегаций поместных православных церквей

    Москва, 4 декабря. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главами делегаций поместных православных церквей.

    Сообщается, что делегации прибудут в российскую столицу для участия в юбилейных торжествах, посвященных 100-летию восстановления патриаршества в Русской православной церкви.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Архиерейского собора. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал визит российского главы на Архиерейский собор историческим событием. Стоит отметить, что ранее российские лидеры никогда не посещали собор.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #православная церковь
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