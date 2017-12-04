Женева, 4 декабря. Киев превратил религию в зону боевых действий, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Законопроект, который обязал церкви, управляемые из России, выполнять предписания Киева, обостряет конфликт между Московским патриархатом и правительством.

Украинские власти используют все доступные инструменты для борьбы с «российским влиянием». «Теперь Киев нацелился на православную церковь», превратив религию «в зону боевых действий», пишут швейцарские СМИ Neue Zürcher Zeitung. По мнению автора материала, религия становится еще одним аргументом, поскольку «православие определяет славянскую культуру на протяжении тысячи лет».

«Однако политизация религии вызывает и сопротивление на Украине, где православная церковь постоянно втягивается в конфликт вокруг Крыма и Донбасса», - отмечает издание.

Украинский законопроект, в соответствии с которым церковь, управляемая из России, должна выполнять особые предписания Киева, рассматривается Московским патриархатом как выпад против свободы вероисповедания. Швейцарская газета полагает, что в России готовятся к утверждению украинскими властями указанного законопроекта. На внеочередном заседании Синода было решено разместить руководство украинской православной церкви в Киеве.

Напомним, что в 1991 году на Украине произошел раскол православной церки. Та, что подчиняется Киевскому патриархату, не признается большинством православных церквей в странах Восточной Европы, отмечает издание. Новый закон может обострить конфликт церкви и действующего правительства, но поможет сблизиться украинским православным церквям, считает Neue Zürcher Zeitung.

На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев инициировал силовую операцию против республик ДНР и ЛНР. В марте того же года Крым вошел в состав России по итогам народного референдума. Украинские власти регуляно делают антироссийские заявления, а также создают препятствия для культурного и религиозного обмена. В Госдуме называют политику Киева попыткой вбить клин между братскими народами.

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