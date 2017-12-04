ГД хочет обязать авиакомпании при задержке рейса возвращать деньги в аэропорту

Москва, 4 декабря. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по энергетике Игорь Ананских сообщил, что авиакомпании могут обязать возвращать деньги за билеты на задержанные рейсы прямо в аэропорту.

По его словам, парламентарии разработали законопроект о внесении изменений в статью 108 Воздушного кодекса, согласно которым в случае задержки рейса более чем на три часа пассажир может потребовать немедленного возврата денег за билет.

Ананский отметил, что согласно данным Росавиации, в октябре 2017 года с опозданием на два и более часа вылетели 1502 рейса, пишет «Парламентская газета».

Ранее Газета.ру сообщала, что российские авиакомпании в период с января по октябрь 2017 года увеличили перевозки пассажиров на 19,3%, до 89,873 млн человек.