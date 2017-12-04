Власти Баварии предложили депортировать беженцев в Сирию

Мюнхен, 4 декабря. Министр внутренних дел земли Бавария Йоахим Херман заявил, что Германии стоит рассмотреть возможность депортации преступников из числа беженцев в Сирию.

Херман подчеркнул, что речь идет о депортации исключительно лиц, совершивших преступления.

«В некоторых регионах — к примеру, в районе Алеппо, — сейчас относительно безопасно. Поэтому мы требуем заново оценить ситуацию с безопасностью и перепроверить целесообразность строгого запрета на депортацию, который действует с 2012 года», — сказал глава МВД.

Отметим, что против данной инициативы уже выступила представитель парламентской фракции «зеленых» Луизе Амтсберг.