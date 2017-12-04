Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Водителей Москвы призвали отказаться от поездок 4 декабря из-за непогоды
Весь мир
Власти Баварии предложили депортировать беженцев в Сирию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Баварии предложили депортировать беженцев в Сирию

    1:15  4 Декабря 2017
    36

    Власти Баварии предложили депортировать беженцев в Сирию

    Мюнхен, 4 декабря. Министр внутренних дел земли Бавария Йоахим Херман заявил, что Германии стоит рассмотреть возможность депортации преступников из числа беженцев в Сирию.

    Херман подчеркнул, что речь идет о депортации исключительно лиц, совершивших преступления.

    «В некоторых регионах — к примеру, в районе Алеппо, — сейчас относительно безопасно. Поэтому мы требуем заново оценить ситуацию с безопасностью и перепроверить целесообразность строгого запрета на депортацию, который действует с 2012 года», — сказал глава МВД.Власти Баварии предложили депортировать беженцев в Сирию

    Отметим, что против данной инициативы уже выступила представитель парламентской фракции «зеленых» Луизе Амтсберг.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #беженцы #сирия #германия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть