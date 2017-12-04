Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Водителей Москвы призвали отказаться от поездок 4 декабря из-за непогоды
Украина
Канал NewsOne попросил Порошенко и Авакова защитить свободу слова на Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Канал NewsOne попросил Порошенко и Авакова защитить свободу слова на Украине

    0:59  4 Декабря 2017
    47

    Канал NewsOne попросил Порошенко и Авакова защитить свободу слова на Украине

    Киев, 4 декабря. Телеканал NewsOne, офис которого заблокировали украинские радикалы в Киеве, призвал президента Украины Петра Порошенко и главу МВД Арсена Авакова защитить свободу слова от «псевдоактивистов». Об этом в эфире сказала ведущая Диана Панченко. 

    Накануне в Киеве украинские радикалы обнесли колючей проволокой офис канала NewsOne, потребовав внести изменения в информационную политику СМИ.

    «Дорогие зрители, наш телеканал заблокирован. Наши сотрудники напуганы, но эфир продолжается. Мы обращаемся к президенту Украины (Петру Порошенко) и министру внутренних дел (Арсену Авакову) и требуем взять под личный контроль факт наглого посягательства на свободу слова», — сказала ведущая Диана Панченко. 

    Тележурналистка назвала радикалов «псевдоактивистами», а также добавила, что сотрудники телеканала не боятся давления. Панченко подчеркнула, что эфир не будет остановлен и NewsOne продолжит освещение важных событий на Украине. Напомним, что ранее владелец телеканала заявил — к блокированию офиса причастен националист Дмитрий Корчинский, пишет Газета.Ru

    Канал NewsOne попросил Порошенко и Авакова защитить свободу слова на Украине

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #украина #порошенко #аваков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть