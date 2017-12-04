Канал NewsOne попросил Порошенко и Авакова защитить свободу слова на Украине

Киев, 4 декабря. Телеканал NewsOne, офис которого заблокировали украинские радикалы в Киеве, призвал президента Украины Петра Порошенко и главу МВД Арсена Авакова защитить свободу слова от «псевдоактивистов». Об этом в эфире сказала ведущая Диана Панченко.

Накануне в Киеве украинские радикалы обнесли колючей проволокой офис канала NewsOne, потребовав внести изменения в информационную политику СМИ.

«Дорогие зрители, наш телеканал заблокирован. Наши сотрудники напуганы, но эфир продолжается. Мы обращаемся к президенту Украины (Петру Порошенко) и министру внутренних дел (Арсену Авакову) и требуем взять под личный контроль факт наглого посягательства на свободу слова», — сказала ведущая Диана Панченко.

Тележурналистка назвала радикалов «псевдоактивистами», а также добавила, что сотрудники телеканала не боятся давления. Панченко подчеркнула, что эфир не будет остановлен и NewsOne продолжит освещение важных событий на Украине. Напомним, что ранее владелец телеканала заявил — к блокированию офиса причастен националист Дмитрий Корчинский, пишет Газета.Ru